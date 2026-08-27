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Общество

Ряд школьных учебников в Азербайджане получит обновленное содержание

Джамиля Суджадинова11:38 - Сегодня
Ряд школьных учебников в Азербайджане получит обновленное содержание

В новом учебном году в школах Азербайджана будут использоваться обновленные учебники.

В 2026-2027 учебном году в общеобразовательных учреждениях Азербайджана начнется использование ряда учебников, содержание которых было пересмотрено и обновлено с учетом современных требований к образовательному процессу.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, новые версии учебных изданий будут внедрены по нескольким предметам и для учащихся разных классов. В частности, обновленный учебник по предмету «Познание мира» предназначен для учащихся 4 классов. Для 7 классов подготовлены новые версии учебников по «Азербайджанскому языку», «Математике», «Английскому языку» и «Истории Азербайджана». Обновления также коснулись учебника по «Географии» для 8 классов, а для 9 классов будут использоваться пересмотренные учебные материалы по «Биологии», «Физике» и ряду других дисциплин.

В Министерстве науки и образования отметили, что обновление учебников связано с необходимостью сделать образовательный процесс более ориентированным не только на усвоение теоретического материала, но и на его практическое применение. Авторы новых изданий стремились сформировать у школьников навыки, которые могут быть востребованы ими в повседневной жизни и дальнейшем обучении.

В частности, задания и учебные материалы в обновленных учебниках направлены на то, чтобы учащиеся учились самостоятельно анализировать информацию, находить решения различных задач, проводить небольшие исследования, формулировать собственные выводы и применять полученные знания на практике. Отдельное внимание уделяется развитию критического и творческого мышления.

Изменения затронули и содержание заданий. В новых учебниках увеличено число упражнений, способствующих развитию читательской, математической и естественно-научной грамотности. Такой подход позволяет связывать изучаемый материал с практическими ситуациями и формировать у школьников более широкий набор функциональных навыков.

Помимо традиционных учебных тем, в содержание новых изданий более последовательно включены вопросы, имеющие непосредственное значение для современной жизни. Среди них финансовая грамотность, ответственное отношение к окружающей среде, цифровые компетенции, умение работать с медиаконтентом и информацией, а также основы кибербезопасности.

Таким образом, обновление учебников предполагает не только актуализацию образовательного материала, но и изменение подхода к формированию знаний и навыков школьников. В учебный процесс постепенно внедряются материалы, призванные помочь учащимся использовать полученные знания за пределами школьной аудитории и эффективнее ориентироваться в современных условиях.

Источник: Report

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