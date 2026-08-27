В Армении переносят мемориал героям Великой Отечественной войны

Правительство Армении на заседании в четверг дало разрешение на перенос мемориала героям Великой Отечественной войны в городе Артик Ширакской области, против этого решения ранее выступала оппозиция.

В обосновании отмечается, что такая необходимость возникла "для обеспечения материальной сохранности памятника". Мемориал намерены переместить с городской площади в Парк Дружбы, проведя капитальные ремонтные работы.

Ранее бывший депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Армения" Мгер Мелконян сообщил, что власти армянского города Артик собираются демонтировать и перенести памятник героям Великой Отечественной войны, и они уже получили положительное заключение министерства образования, науки, культуры и спорта. По его словам, на протяжении десятилетий памятник являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма, а руководство города приняло решение о его переносе без общественных обсуждений, без уведомления жителей города, без каких-либо четких правовых оснований. Мелконян назвал эти действия "системной атакой на историческую память, армяно-российские союзнические отношения, символы победы соотечественников".

Мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны, был построен в 1965 году и считается памятником республиканского значения.

Источник: Sputnik Армения