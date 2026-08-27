Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве.

Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"27 августа в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда, которой вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Румынии в Москве", - проинформировали в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что "данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Бухаресте".

Источник: ТАСС