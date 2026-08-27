Пезешкиан: Исламским странам необходимо единство для обеспечения безопасности

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал исламские государства к достижению договоренностей, которые бы обеспечили их коллективную безопасность и защиту от внешних угроз.

«Исламская нация не добьется независимости и достойной жизни иначе как через сотрудничество и консолидацию, - заявил политик, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen. - Единство, основанное на истине, справедливости и взаимной ответственности, - это то, что более всего необходимо сейчас исламским странам».

Пезешкиан выступил на открытии 40-й международной конференции исламского единства в Тегеране, которая, по его словам, проходит в исключительных обстоятельствах. В своей речи он подчеркнул, что «ни одна исламская страна не должна становиться площадкой для агрессии против другой».

«Иран воспользовался своим законным правом на защиту от развязанной против него США и Израилем войны, но это не означает его враждебности по отношению к мусульманским соседям», - указал он.

По словам президента исламской республики, Иран «не находится сейчас в уязвимом положении и знает, как себя защитить».

Источник: ТАСС