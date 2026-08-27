Армении должно быть стыдно за заявления про железную дорогу, считает Захарова

Компания «Южно-Кавказская железная дорога» максимально ответственно выполняет свои обязательства: она осуществила инвестиции на сумму более 30 млрд рублей, в том числе в обновление подвижного состава, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Немаловажно, что их график корректировался по просьбе именно армянской стороны. Именно компетенции российских железнодорожников помогли Армении сохранить конкурентные преимущества, которые сегодня позволяют вести разговоры о разблокировании коммуникаций в регионе», — сказала она.

По словам Захаровой, аргументы Еревана о том, что российская концессия мешает Армении стать участником логистических инициатив, «абсолютно не соответствуют действительности, просто стыдно всё это слушать, я уже не знаю, как им не стыдно такое говорить».

Она утверждает, что все разъяснения на этот счёт были даны российской стороной на различных уровнях, при этом привести контраргументы, доводы, факты армянская сторона затрудняется, «потому что их просто нет».

«С учётом того, что ранее вопрос передачи кому-либо концессии не ставился, с высокой долей вероятности можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют и требуют от него устранить так называемый российский фактор в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции с подключением к проектам экономической целесообразности, которых не просматривается. При этом обещания дают. Это вполне в духе нечистоплотных игр западных столиц по вытеснению России из региона Южного Кавказа. Насколько от этого пострадает Армения, я думаю, очевидно буквально всем», — сказала дипломат.

Источник: News.am