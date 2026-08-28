Провокация, устроенная вчера у гостевого дома посольства Азербайджана в РФ - еще один шаг в сторону эскалации и без того непростых отношений между Баку и Москвой.

Размещение перед зданиями азербайджанской дипломатической миссии плакатов с откровенно враждебными и клеветническими лозунгами - это не просто мелкое хулиганство. МИД Азербайджана совершенно справедливо квалифицировал произошедшее как недопустимую провокацию, потребовав от российских властей немедленной правовой оценки и расследования. Однако главный вопрос заключается в том, кто именно стоит за этой акцией и почему она стала возможной в самом центре российской столицы.

Маргинальный фасад и системный рецидив

Как выяснилось, за этой уличной выходкой стоят активисты радикальных нацболовских структур (наследие официально запрещенной в России Национал-большевистской партии, ныне мимикрирующей под движение «Другая Россия Э. В. Лимонова»). Юридически НБП давно признана экстремистской и прекратила свое существование, но ее радикальный костяк, судя по всему, периодически достают из пыльного шкафа и «расчехляют» ровно тогда, когда нужно выполнить самую грязную политическую работу.

Особо примечательно, что наблюдаемый инцидент - не случайность, а системный рецидив. Ровно год назад, 27 августа 2025 года, эта же структура уже устраивала идентичную провокационную акцию - тогда перед Генеральным консульством Азербайджана в Санкт-Петербурге. Подобные хронологические и сценарные совпадения лишь подтверждают, что речь идет об отработанном механизме управляемого давления, который циклично задействуется при необходимости искусственного разогрева антиазербайджанской повестки.

Об идеологии этой структуры исчерпывающе говорит сам список ее основателей: лидер партии - умерший в 2020 году эгоцентричный и эпатажный маргинал Эдуард Лимонов, скандально известный идеолог «русского мира», который и сегодня в авторитете российской власти, Александр Дугин, музыкант Егор Летов, творчество которого можно охарактеризовать как проявление маргинальности, нигилизма и деструктивной эстетики, и Тарас Рабко, бывший экстремист, впоследствии удачно встроившийся в государственные и коммерческие структуры.

Эта группа в 1990-х создала гремучую смесь из ультранационализма, тоталитарной эстетики и шовинизма. Назвать вещи своими именами не составит труда: речь идет о деятелях нацистского и фашиствующего толка, проповедовавших имперский реваншизм, ксенофобию и силовой перекрой границ. То, что сегодня последователей этой шовинистической идеологии выводят к стенам азербайджанских дипломатических объектов в Москве и Петербурге, - крайне опасный симптом. Маргиналы нацболовского толка не действуют сами по себе, их повторные вылазки на улицы - это прямой индикатор того, насколько глубоко антиазербайджанская истерия санкционирована сверху.

Информационный фронт: изнанка системной кампании

Провокация у посольства не возникла в вакууме. Она стала прямой проекцией той целенаправленной кампании, которая на протяжении длительного времени разворачивается в российском медиапространстве.

Приближенные к прокремлевским кругам Telegram-каналы, федеральные эксперты и популярные YouTube-площадки фактически синхронизировали свои усилия по дискредитации Азербайджана. В ход идет весь арсенал гибридного давления: от откровенных фейков и искажения позиций Баку по ключевым региональным вопросам до попыток вмешательства во внутренние дела страны. Информационные ресурсы целенаправленно формируют из Азербайджана образ «врага» для российского обывателя. Выходка уличных радикалов в Москве - лишь физическое воплощение тех нарративов, которые ежедневно транслируют аффилированные с властью медиасетки.

Дипломатический демарш и Венская конвенция

В этой ситуации Баку абсолютно обоснованно апеллирует к нормам международного права. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государству пребывания предписано принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба, а также для предотвращения любого нарушения спокойствия дипмиссии или оскорбления ее достоинства.

Москва привыкла жестко и бескомпромиссно требовать от других стран неукоснительного соблюдения безопасности собственных дипломатических объектов. Однако когда речь заходит о безопасности азербайджанских дипломатов в РФ, прокремлевские структуры предпочитают закрывать глаза на выходки нациствующих радикалов. Заверения о «союзническом взаимодействии» и «стратегическом партнерстве» обесцениваются в тот самый момент, когда у стен азербайджанских диппредставительств беспрепятственно проводятся акции информационной войны.

Тупиковость языка давления

В Москве должны наконец осознать простую истину: попытки говорить с Азербайджаном на языке медийного шантажа, уличных провокаций и привлечения радикальных элементов не просто бессмысленны - они контрпродуктивны.

Азербайджан - суверенное государство, выстраивающее свою внешнюю политику исключительно на основе собственных национальных интересов. Любые попытки оказать психологическое или информационное давление на Баку встретят лишь еще более жесткую и бескомпромиссную позицию.

Подобная попустительская политика российской стороны ведет к окончательной девальвации доверия к Москве как к предсказуемому и ответственному партнеру на Южном Кавказе.

Мяч на стороне Москвы

Азербайджанская сторона предельно четко обозначила свои требования. Формальных отписок и стандартных формулировок о «выяснении обстоятельств» уже недостаточно. Российские правоохранительные органы обязаны не только установить и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей и организаторов акции у посольства, но и дать четкий правовой отпор антиазербайджанской вакханалии в информационном и политическом поле РФ.

Если Москва действительно заинтересована в сохранении фундамента двусторонних связей, искусственно подогреваемые медийные атаки и уличные демарши радикалов должны быть немедленно остановлены. В противном случае вся полнота ответственности за дальнейшую деградацию и разрушение азербайджано-российских отношений полностью ляжет на российскую сторону.