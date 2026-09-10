От безопасности еды до новых рынков: какие задачи решит новая Госпрограмма по продовольственной безопасности? 

- Повышение безопасности и качества продовольствия;

- Более прозрачная и цифровизированная система;

- Усиление прослеживаемости продукции;

- Поддержка выходу азербайджанской продукции на новые экспортные рынки;

- Укрепление лабораторной и сертификационной инфраструктуры;

- Сокращение потерь и повышение эффективности производства;

- Усиление позиций Азербайджана как регионального торгово-логистического центра.

Все эти и другие направления объединяет новая Государственная программа по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2027–2032 годы, утвержденная сегодня президентом Ильхамом Алиевым. Документ определяет комплексный подход к развитию системы продовольственной безопасности - от контроля качества и цифровизации до производства, экспорта и подготовки специалистов.

Согласно последнему докладу ООН «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире» (SOFI), опубликованному в июле 2026 года, глобальные масштабы голода постепенно сокращаются третий год подряд. Тем не менее, около 7,8% населения мира – это примерно 645 миллионов человек – все еще страдают от недоедания.

По сравнению с 2024 годом число голодающих снизилось примерно на 14 млн, а по сравнению с 2022 годом – на 43 млн. Однако, несмотря на прогнозируемое дальнейшее сокращение этого числа, в 2030 году с проблемой голода предположительно будут сталкиваться от 510 до 520 млн человек.

Эти цифры показывают: несмотря на положительную динамику, продовольственная безопасность остается одной из наиболее острых глобальных проблем. Она напрямую связана не только с объемами производства продовольствия, но и с изменением климата, состоянием водных ресурсов, сокращением пахотных земель, устойчивостью сельского хозяйства и способностью государств противостоять внешним вызовам.

На фоне этих глобальных процессов в Азербайджане вопросам продовольственной безопасности уделяется самое пристальное внимание, а их решение рассматривается как один из важнейших государственных приоритетов.

Президент Ильхам Алиев убежден, что в результате проделанной и предстоящей работы Азербайджан станет самодостаточной страной и в этой сфере. «Уверен, что вопросы продовольственной безопасности в Азербайджане будут решены в максимальной степени», - подчеркивал азербайджанский лидер.

На достижение этой стратегической цели направлен целый комплекс мер. В числе последних решений главы государства – «Государственная программа по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы», утвержденная 25 мая этого года.

Документ имеет стратегическое значение, поскольку сельское хозяйство является одним из ключевых секторов экономики и непосредственно связано с обеспечением продовольственной безопасности страны. Особую актуальность развитие этой отрасли приобретает на фоне таких глобальных вызовов, как изменение климата, опустынивание и сокращение пахотных земель, нехватка воды, увеличение количества осадков и повреждение сельскохозяйственных культур.

Следующим важным шагом стало новое решение главы государства. Своим сегодняшним Распоряжением президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2027-2032 годы.

Глава государства руководствовался необходимостью обеспечения населения страны безопасной и качественной продовольственной продукцией, повышения эффективности и прозрачности системы продовольственной безопасности, а также приведения ее в соответствие с международными требованиями.

О значимости новой Госпрограммы с 1news.az своими мыслями поделился депутат Милли Меджлиса, член парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

По его словам, Госпрограмма – не только документ, направленный на контроль качества продовольствия в стране: «Это в то же время программа, связанная с экономикой, экспортом, цифровизацией и человеческим капиталом».

«Основная ее логика заключается в более безопасном, прозрачном и современном управлении всей цепью – от места производства продуктов питания до стола потребителя.

С экономической точки зрения одним из важнейших вопросов является расширение возможностей выхода азербайджанской продукции на внешние рынки. На мировом рынке конкурентным преимуществом сегодня являются уже не только цена товара, но и прослеживаемость его происхождения, соответствие стандартам безопасности и сертификация.

Госпрограмма предусматривает получение разрешений для выхода на новые экспортные рынки, завершение формирования системы прослеживаемости и ускорение внедрения стандартов HACCP (международная система управления безопасностью пищевых продуктов) на предприятиях. Это может облегчить азербайджанскому производителю выход на более требовательные и высокодоходные рынки», - сказал Тахир Миркишили.

Отдельное внимание в программе уделено цифровизации, которую депутат считает одним из ключевых инструментов повышения прозрачности и эффективности системы.

«Программой предусмотрено внедрение блокчейна, интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта, электронной отчетности и единых систем прослеживаемости. Цель состоит в том, чтобы сделать возможным отслеживание того, где продукт был произведен, как он перерабатывался и каким путем дошел до потребителя. Это как усиливает борьбу с фальсифицированной и некачественной продукцией, так и создает более прозрачную и надежную бизнес-среду для предпринимателя».

Еще одним важным аспектом программы, по его мнению, является то, что безопасность пищевых продуктов оценивается не как расход, а как фактор экономической эффективности. Сокращение пищевых отходов и внедрение устойчивых аграрных технологий могут повысить производительность и уменьшить потери.

При этом новая Госпрограмма выходит за рамки непосредственно продовольственной сферы, затрагивая и вопросы региональной торговли и логистики. «В то же время в качестве отдельной возможности указано укрепление позиций Азербайджана как регионального логистического и торгового центра. Это важно для нашей страны, являющейся важной частью Среднего коридора», - отметил Тахир Миркишили.

Еще одним важным направлением эксперт назвал развитие лабораторной и сертификационной инфраструктуры.

«Обновление лабораторий, внедрение новых аналитических методов и усиление подготовки специалистов также являются долгосрочными инвестициями. Поскольку в современной экономике недостаточно просто качественно производить продукцию, необходимо также уметь доказывать это качество. Сильная лабораторная и сертификационная инфраструктура повышает доверие к азербайджанской продукции и создает дополнительные возможности для экспорта», - добавил он.

Таким образом, новая Госпрограмма рассматривает продовольственную безопасность не как узкую отраслевую задачу, а как часть более масштабной экономической стратегии. Безопасность продуктов питания здесь напрямую связана с развитием сельского хозяйства, цифровизацией, качеством государственного регулирования, экспортом, логистикой и подготовкой человеческого капитала.

Именно такой комплексный подход приобретает особое значение в условиях, когда глобальная продовольственная система сталкивается сразу с несколькими вызовами – от изменения климата и дефицита воды до роста требований к качеству продукции и устойчивости поставок.

Для Азербайджана задача, таким образом, заключается не только в том, чтобы обеспечить внутренний рынок необходимым объемом безопасного и качественного продовольствия. Речь идет о формировании устойчивой системы, способной одновременно защищать интересы потребителя, поддерживать производителя и открывать отечественной продукции путь на новые рынки.

«В целом я оцениваю эту Государственную программу как поддержку построения цепи: более безопасная еда - более здоровый человек - более конкурентоспособная экономика», - заявил депутат.

Продовольственная безопасность становится важнейшей составляющей устойчивого развития государства, особенно в условиях растущих глобальных рисков.

Для Азербайджана новая Госпрограмма имеет стратегическое значение именно благодаря комплексному подходу: она объединяет вопросы качества и безопасности продовольствия, развития производства, цифровизации, экспорта и подготовки кадров.

В конечном счете речь идет о создании более устойчивой системы, способной обеспечить надежность продовольственного рынка внутри страны и одновременно расширить возможности азербайджанской продукции на внешних рынках.