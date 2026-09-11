После 11 сентября: путь Азербайджана от международной коалиции до Карабаха

Сегодня исполняется 25 лет со дня терактов 11 сентября - события, которое навсегда изменило представление мира об угрозе международного терроризма.

В Нью-Йорке эту дату в этом году отметили необычным символическим проектом: в небе над городом 2977 дронов воссоздали силуэты башен Всемирного торгового центра.

Каждый луч света символизировал одного из погибших. В создании инсталляции участвовали художники, семьи жертв, выжившие и сотрудники экстренных служб.

За четверть века многое изменилось. Изменилась сама природа террористических угроз, появились новые инструменты и технологии, но один вывод, сделанный после 11 сентября, остается неизменным - противостоять терроризму в одиночку невозможно.

Именно поэтому после трагедии Нью-Йорка сформировалась широкая международная коалиция, объединившая государства с разными интересами, политическими взглядами и географией. Азербайджан стал одной из первых стран, однозначно поддержавших международные усилия по борьбе с терроризмом.

Для Баку это было не просто проявлением солидарности. Азербайджан сам на протяжении долгих лет сталкивался с последствиями терроризма и поэтому хорошо понимал, насколько разрушительной может быть эта угроза. Она затрагивает не только безопасность людей, но и стабильность государств, экономическое развитие и будущее целых регионов. Поэтому участие страны в международной борьбе с терроризмом постепенно приобрело практический характер.

После 11 сентября Азербайджан стал одним из партнеров международной антитеррористической коалиции. В последующие годы страна участвовала в международных миссиях, предоставляла логистические возможности и вносила вклад в обеспечение безопасности в стратегически важных регионах..

Особое место в этом ряду занимает Афганистан. С 20 ноября 2002 года азербайджанские военнослужащие участвовали в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF). Азербайджанский контингент совместно с турецкими силами, в частности, выполнял задачи по охране телевизионной вышки в Кабуле и центрального склада боеприпасов ISAF, а также участвовал в патрулировании и охране международного аэропорта Кабула. После завершения операции ISAF в 2014 году азербайджанские миротворцы продолжили службу в Афганистане в рамках новой не боевой миссии НАТО «Решительная поддержка», оставаясь там до лета 2021 года.

В целом, миссия продолжалась почти два десятилетия и завершилась в 2021 году на фоне вывода сил международной коалиции из Афганистана. Важно отметить, что азербайджанские миротворцы оставались в этой стране до самого конца, покинув его одними из последних в августе 2021 года, обеспечивая безопасность в Кабульском аэропорту.

Вклад страны не ограничивался присутствием военнослужащих. Азербайджан играл ключевую роль в обеспечении Северной распределительной сети для снабжения сил НАТО, предоставляя важную логистическую и транспортную поддержку для грузов, направлявшихся в Афганистан.

Так постепенно участие Баку в международной антитеррористической борьбе стало частью более широкой политики, в которой безопасность рассматривалась не только как национальный, но и как международный вопрос.

Для Азербайджана борьба с терроризмом имела и другое измерение. Государствам, сталкивающиеся с террористическими угрозами, необходимо направлять значительные ресурсы на обеспечение безопасности. Противодействие терроризму - это не только защита жизни людей. Это одновременно защита условий, в которых государство может развиваться. Именно эту взаимосвязь Азербайджан последовательно поднимал и на международной площадке.

Показательный пример - первое в истории страны председательство в Совете Безопасности ООН в мае 2012 года. Среди многочисленных вопросов международной повестки Азербайджан отдельно выделил проблему борьбы с терроризмом.

Для Баку было принципиально важно сохранить эту тему в центре внимания мирового сообщества. Террористические организации используют новые технологии, меняют методы, находят новые каналы финансирования и коммуникации. Следовательно, и международное противодействие должно постоянно адаптироваться к меняющимся условиям. Так, по инициативе Азербайджана была принята декларация, направленная на мобилизацию международных усилий в борьбе с терроризмом.

Это был важный показатель того, как менялась роль страны - от государства, поддержавшего международную коалицию после 11 сентября, к государству, которое само выносит вопросы борьбы с терроризмом на одну из главных площадок международной безопасности.

Однако участие в международных миссиях было лишь одной стороной этого опыта.

Азербайджан долгие годы сталкивался с последствиями агрессии, оккупации и присутствия незаконных вооруженных формирований на своей территории. Для страны вопросы территориальной целостности, безопасности и борьбы с вооруженными угрозами не были отвлеченной международной проблематикой - они имели непосредственное отношение к собственной национальной безопасности.

Именно поэтому дальнейшие события приобрели для Азербайджана особое значение.

Спустя три года после исторической Победы во Второй Карабахской войне и восстановления территориальной целостности, в сентябре 2023 года Азербайджан провел блестящую антитеррористическую операцию в Карабахе, менее чем за сутки ликвидировав сепаратистский режим и полностью восстановив свой государственный суверенитет.

Так международный опыт Азербайджана в борьбе с терроризмом получил продолжение уже в контексте собственной национальной безопасности.

Здесь, наряду с антитеррористической операцией, важно увидеть и одну из линий, которая к ней привела.

Азербайджан на протяжении двух десятилетий активно участвовал в международных усилиях против терроризма, направлял военнослужащих в международные миссии, предоставлял логистическую поддержку, поднимал проблему терроризма на авторитетных площадках и последовательно выступал за объединение государств перед лицом террористической угрозы.

В 2023 году страна уже самостоятельно действовала там, где речь шла о восстановлении государственного суверенитета.

История последних 25 лет показала: терроризм не ограничивается конкретным регионом, религией или национальностью. Его последствия способны ощущать государства, которые находятся за тысячи километров друг от друга.

Поэтому борьба с этой угрозой неизбежно требует международного взаимодействия. Одного военного ответа недостаточно - необходимы обмен информацией, совместные меры безопасности, противодействие финансированию террористических структур, укрепление международного права и устранение условий, позволяющих террористическим организациям воспроизводиться.

Азербайджан за четверть века прошел в этой борьбе собственный путь. После 11 сентября страна присоединилась к международным усилиям, участвовала в практических операциях и миссиях, а на дипломатической площадке добивалась сохранения проблемы терроризма в глобальной повестке.

Сегодня к этому опыту добавился и собственный опыт проведения антитеррористической операции.

И в этом, пожалуй, заключается главный смысл сегодняшней даты – в частности, для Азербайджана. 11 сентября напоминает о том, какой ценой мир осознал масштаб международной террористической угрозы. А история Азербайджана показывает, как менялась роль страны: от присоединения к глобальной антитеррористической коалиции до самостоятельного решения вопросов национальной безопасности и восстановления суверенитета.

Для международного сообщества урок остается тем же, что и четверть века назад - терроризм нельзя рассматривать как чужую проблему. Без совместных действий государств угрозу невозможно надолго отодвинуть от собственных границ.

А для Азербайджана эта борьба имеет еще одно измерение - собственный исторический опыт, в котором международная политика, национальная безопасность и поное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета оказались тесно связаны между собой.