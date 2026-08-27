В автобусе №9 в Баку на пассажиров капала грязная вода из кондиционера - ВИДЕО

В Ясамальском районе Баку пассажир пожаловался на работу автобуса №9, курсирующего от жилого комплекса MİDA.

По словам пассажира, обратившегося на «горячую линию» baku.ws, во время движения из кондиционера на людей стала капать грязная вода. В результате несколько пассажиров промокли.

Как отметил заявитель, проблемы с автобусами №9 этим не ограничиваются. Из-за недостаточного количества автобусов на маршруте в часы пик транспорт бывает переполнен, что создает неудобства для пассажиров.

Жители просят соответствующие структуры проверить техническое состояние автобусов, устранить неисправность системы кондиционирования и увеличить количество автобусов на маршруте.