В Баку временно ограничат движение на пяти улицах

В связи с проведением ремонтных работ движение транспортных средств на пяти улицах столицы будет временно полностью ограничено.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ограничения будут вводиться поэтапно.

В частности, движение будет ограничено:

в Сураханинском районе, в поселке Гюнешли, на улице Ильгара Мусагирова — с 22:00 27 августа;

в Сабунчинском районе, в поселке Бакиханов, на улице Халил бея Хасмамедова — с 22:00 27 августа;

в Сабунчинском районе, в поселке Бакиханов, на улице Явера Алиева — с 20:00 28 августа;

на улице Джейхуна Гаджибейли — на участке протяженностью 600 метров от улицы Ханифы Алескерова до улицы Михаила Каверочкина — с 20:00 28 августа;

на улице Михаила Каверочкина — на участке от улицы Джейхуна Гаджибейли до улицы Умуд Буньядзаде — с 16:00 31 августа.

Водителям рекомендуется заранее учитывать временные ограничения и выбирать альтернативные маршруты.