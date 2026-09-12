Итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли показал лучший результат в третьей свободной практике 14-го этапа чемпионата "Формулы-1" — Гран-при Испании, который проходит 12 сентября на трассе "Мадринг" в Мадриде, передает 1news.az.

Антонелли преодолел лучший круг за 1 минуту 32.797 секунды. Второе время показал монегаск Шарль Леклер из Ferrari, отставший на 0.166 секунды. Третьим стал австралиец Оскар Пиастри из McLaren с отставанием 0.189 секунды.

Сессия была приостановлена красными флагами после аварии британского пилота Ferrari Льюиса Хэмилтона. Он не справился с управлением и не смог войти в поворот, после чего его болид врезался в стену. Заезд прервали на несколько минут из-за ремонта ограждения.

На последней минуте практики красные флаги вновь подняли из-за аварии британского пилота Haas Оливера Бермана, после чего сессия была завершена досрочно.

Позднее в этот день пройдет квалификация Гран-при Испании перед воскресной гонкой.

Антонелли по итогам 13-го этапа сезона "Формулы-1" — Гран-при Италии в Монце — укрепил лидерство в личном зачете чемпионата. 6 сентября он одержал победу, стартовав с 19-й позиции. Вторым финишировал его напарник, британец Джордж Расселл, третьим — нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.