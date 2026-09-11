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Майкл Каррик назвал бакинский «Сабах» сложной командой

First News Media08:43 - Сегодня
Майкл Каррик назвал бакинский «Сабах» сложной командой

"Сабах" - сложная для борьбы команда.

Об этом заявил главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик на послематчевой пресс-конференции по итогам игры 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха".

Специалист прокомментировал победу своей команды.

"Возможно, это прозвучит банально, но одной из главных целей для нас было одержать победу. В матче было много позитивных моментов. Особенно хорошо удались некоторые наши комбинации и действия в атаке. При переходах мы создавали серьезную угрозу для соперника, и в целом на протяжении большей части матча хорошо выступили и в обороне", - сказал Каррик.

Он также назвал "Сабах" достойным соперником.

"Нужно отдать сопернику должное. "Сабах" - сложная для борьбы команда. Они играют короткими передачами, хорошо взаимодействуя друг с другом, и постоянно заставляют соперника работать в высоком темпе, чтобы отвоевать мяч. На самом деле, исходя из счета, может сложиться впечатление, что игра прошла легко. Однако матч выдался далеко не комфортным. Тем не менее, считаю, что сегодня вечером мы очень хорошо боролись и в итоге одержали заслуженную победу", - заключил Майкл Каррик.

Отметим, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Сабах" завершился победой "красных дьяволов" со счетом 4:0.

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