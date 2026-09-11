 Валдас Дамбраускас: Игра с «Манчестер Юнайтед» - большой опыт для «Сабаха» | 1news.az | Новости
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Валдас Дамбраускас: Игра с «Манчестер Юнайтед» - большой опыт для «Сабаха»

First News Media08:07 - Сегодня
Валдас Дамбраускас: Игра с «Манчестер Юнайтед» - большой опыт для «Сабаха»

Игра с "Манчестер Юнайтед" стала большим опытом для "Сабаха".

Об этом заявил главный тренер бакинского клуба Вальдас Дамбраускас на послематчевой пресс-конференции по итогам матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Манчестер Юнайтед".

Наставник бакинцев подчеркнул, что его подопечные сыграли против сильного соперника.

"Приезжая сюда, мы понимали, что нас ожидает большое испытание. "Манчестер Юнайтед" - это клуб, за который я болею с детства. Поэтому уже само по себе выйти на "Олд Траффорд" и бороться против них было для меня большой честью. Проигрывать этой команде больно, но в то же время это большой опыт для нас. Из этого поражения мы можем многому научиться. Они - один из величайших клубов мира. "Манчестер Юнайтед" сегодня вечером продемонстрировал, как должна выступать на поле команда высокого уровня. Иногда ты проигрываешь, но сегодня вечером мы не просто проиграли, мы также извлекли урок из этой игры", - добавил Дамраускас.

Отметим, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Сабах" завершился победой "красных дьяволов" со счетом 4:0.

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