Стали известны даты Гран-при Азербайджана Формулы-1 2027 года - ФОТО

Формула-1 и Международная автомобильная федерация (FIA) после одобрения Всемирным советом по автоспорту, объявили календарь чемпионата мира 2027 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku City Circuit Operations Company, Гран-при Азербайджана состоится 24–26 сентября.

Сезон стартует 12–14 марта с Гран-при Бахрейна. Завершится чемпионат мира 10–12 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

Чемпионат будет состоять из 24 этапов, которые пройдут в 22 странах. Также в 2027 году число спринтерских гонок увеличено с 6 до 10. Первые официальные предсезонные тесты Формулы 1 сезона-2027 пройдут на трассе «Сахир» в Бахрейне с 24 по 27 февраля.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем заявил:

«Календарь чемпионата мира Формулы-1 FIA 2027 года наглядно отражает глобальную популярность нашего спорта и его продолжающийся рост. Двадцать четыре Гран-при на пяти континентах, возвращение Португалии и Турции, а также расширение программы спринтерских гонок — все это позволяет сочетать традиции, инновации и интерес болельщиков, сохраняя при этом высочайшие спортивные стандарты.

Я хотел бы поблагодарить руководство Формулы-1, промоутеров, национальные спортивные федерации, официальных лиц и волонтеров FIA, а также всех наших партнеров за сотрудничество и приверженность общему делу. Вместе мы продолжаем укреплять чемпионат мира Формулы-1 FIA и стремимся провести яркий сезон как для его участников, так и для болельщиков по всему миру».

Президент и исполнительный директор Formula 1 Стефано Доменикали заявил:

«Календарь 2027 года объединяет одни из самых знаковых трасс и ярких городов мира, создавая великолепную сцену для еще одного незабываемого сезона Формулы-1. Мы рады возвращению Португалии и Турции в чемпионат, а также расширению числа спринтерских гонок до десяти. Это подарит болельщикам еще больше напряженной борьбы, драматичных моментов и дуэлей колесо в колесо, которые делают наш спорт особенным.

Формула-1 продолжает уверенно развиваться и привлекать новую аудиторию по всему миру. Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков по всему миру — именно их страсть лежит в основе всего, что мы делаем. Я также хочу поблагодарить президента FIA Мохаммеда бен Сулайема и FIA, наши команды и пилотов, промоутеров, партнеров, спонсоров и принимающие города за неизменную поддержку и приверженность Формуле-1. Отдельного признания заслуживают волонтеры, маршалы и официальные лица, благодаря самоотверженной работе которых проведение каждого Гран-при становится возможным».

Таким образом, Гран-при Азербайджана в 2026 и 2027 годах пройдет в одни и те же даты — 24–26 сентября.