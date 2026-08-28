Лавров: Армения развивалась за счет ЕАЭС

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что о референдуме по вступлению республики в ЕС можно будет говорить лишь после подачи заявки и подготовки "дорожной карты", свидетельствуют о его "не очень большом доверии" к собственному народу, обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Буквально на днях читал новости о том, что Никол Пашинян заявил, что про референдум можно будет говорить, когда они подадут заявку в Евросоюз, когда будет на нее реакция и когда будет подготовлена "дорожная карта" этого вступления, - напомнил министр. - Тогда, по его словам, и будет референдум".

"По-моему, это говорит не об очень большом доверии к армянским избирателям, к армянскому народу, - заметил Лавров. - Как раз надо показать честный выбор: между чем ты выбираешь, как ты сейчас живешь, когда за последние три года товарооборот был больше шести миллиардов, один год - 12 миллиардов. В общем-то, Армения развивалась за счет ЕАЭС".