Лавров ответил на претензии Еревана: «У нас это вызывает эмоции в груди»

Некоторые недавние претензии армянской стороны к России вызывают удивление и «эмоции в груди», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«У нас есть регулярные контакты между вице-премьерами. Любые вопросы, которые интересуют армян, можно обсуждать, в том числе и ситуацию с Южно-Кавказской железной дорогой, которая находится у РЖД в концессии. С удивлением слышим, как эти вопросы... Если они уж возникли, расскажи своему партнеру о том, как ты рассуждаешь в этой связи», — сказал министр.

Однако, по его словам, вместо этого с армянской стороны «делается публичное заявление о том, что это вообще „их“ и вообще мы им 2 миллиарда должны». «Понимаю, что это вызывает, помимо основанных на экономическом анализе оценок, эмоции в груди наших граждан. Я не исключение», — отметил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, как в отношениях с Арменией «не допустить тех же самых ошибок», как это было с Украиной, министр указал, что с российской стороны «все сделано». «Все наши позиции и те преимущества, которые Армения имеет от участия в Евразийском экономическом союзе, получая от нас энергоносители в 3-4 раза дешевле, чем цены в Европейском союзе. Исхожу из того, что там есть хорошие экономисты», — добавил глава МИД РФ.