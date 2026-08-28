СМИ: В Армении ожидаются аресты «карабахских генералов»

Очередные громкие аресты ожидаются в Армении – под прицелом правоохранителей оказались «карабахские генералы», пишет газета "Иравунк".

Издание со ссылкой на источники в правящем "Гражданском договоре" сообщает, что уголовные дела будут возбуждены против тех бывших высокопоставленных военных из бывшего сепаратистского режима, которые владеют различными бизнес-структурами в Армении. Конкретные имена при этом не называются.

После парламентских выборов в стране началась новая волна арестов – под следствием оказались лидер "Процветающей Армении", бизнесмен Гагик Царукян и ряд его приближенных. А на днях новое уголовное дело было возбуждено против второго президента Роберта Кочаряна и членов его семьи. Кочарян и его старший сын были арестованы.