 Цена азербайджанской нефти превысила $92 за баррель | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Цена азербайджанской нефти превысила $92 за баррель

First News Media10:00 - Сегодня
Цена азербайджанской нефти превысила $92 за баррель

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,8, или 0,87%, — до $92,31.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $89,22.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,89, или 1,01%, — до $89 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

Поделиться:
318

Актуально

Общество

Прошло 34 года со дня трагедии в Баллыгая

Общество

В небе над Баку будет виден метеорный поток Ауригиды

Общество

Завершилось последнее в этом году лунное затмение - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку усилился ветер, в районах прошли дожди: Фактическая погода

Экономика

Цена азербайджанской нефти превысила $92 за баррель

Узбекистан предложил Азербайджану совместно производить автомобильное и авиационное топливо для узбекского рынка

SOCAR и Экспортно-импортный банк Китая обсудили энергосотрудничество

OpenAI и еще две международные компании встали на налоговый учет в Азербайджане

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Министр: Азербайджано-узбекские документы важны для реализации значимых проектов

Осуществлена очередная поставка грузов из России в Армению транзитом через Азербайджан

В Лачине обсуждены возможности импорта и экспорта электроэнергии между Азербайджаном и Арменией

Последние новости

В небе над Баку будет виден метеорный поток Ауригиды

Сегодня, 11:52

Глава МИД Ирана допустил возвращение к переговорам с США

Сегодня, 11:37

Завершилось последнее в этом году лунное затмение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:17

Правительство Казахстана сложило полномочия

Сегодня, 11:13

В бакинском аэропорту заработал электронный пограничный контроль - ФОТО

Сегодня, 11:10

Муж Нигяр Фархад был задержан СГБ

Сегодня, 11:04

Прошло 34 года со дня трагедии в Баллыгая

Сегодня, 10:55

Мошенники используют новые способы для хищения денег со счетов граждан Азербайджана 

Сегодня, 10:53

Название озера Онтарио появилось задолго до Декларации независимости США: Карни - Трампу

Сегодня, 10:50

Умер король Норвегии Харальд V

Сегодня, 10:46

Бейонсе пожертвует 1 млн долларов пострадавшим от землетрясения в Колумбии

Сегодня, 10:43

Лавров сказал, что РФ не хочет платы за проход через Ормузский пролив

Сегодня, 10:40

Стартовал выбор специальностей для приема на вакантные места в вузы и колледжи

Сегодня, 10:37

Лавров прокомментировал арест Роберта Кочаряна 

Сегодня, 10:17

В Баку усилился ветер, в районах прошли дожди: Фактическая погода

Сегодня, 10:14

МВД: Мошенники сдают несуществующие квартиры студентам перед началом учебы

Сегодня, 10:11

Две женщины пострадали из-за сильного ветра в Баку

Сегодня, 10:05

Цена азербайджанской нефти превысила $92 за баррель

Сегодня, 10:00

Руперт Гринт спустя 15 лет вернется к роли Рона Уизли - ВИДЕО

Сегодня, 09:56

СМИ: В Армении ожидаются аресты «карабахских генералов»

Сегодня, 09:54
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10