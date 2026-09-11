Бюджетный пакет на 2027 год будет представлен Кабинету министров

По итогам заседания Экономического совета, состоявшегося 11 сентября под руководством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова, соответствующим структурам поручено представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики все документы и данные, входящие в бюджетный пакет на 2027 год.

Поручения даны с учётом мнений и предложений членов Экономического совета.

В повестке заседания были подробно обсуждены текущая экономическая ситуация и обновлённые макроэкономические прогнозы на 2026–2030 годы, проекты прогнозов государственного бюджета и сводного бюджета на 2027 год и показатели сводного бюджета на последующие три года, основные цели и задачи бюджетной политики в 2027–2030 годах, Среднесрочная рамка расходов, текущая ситуация и направления политики в финансово-банковском секторе, а также другие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Сахиля Бабаева и председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Талеха Кязымова. По представленной повестке состоялись обсуждения с участием членов Экономического совета и приглашённых на заседание.