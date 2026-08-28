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Лавров прокомментировал арест Роберта Кочаряна 

First News Media10:17 - Сегодня
Лавров прокомментировал арест Роберта Кочаряна 

Позиция МИД РФ заключается в том, что мы исходим из интересов армянского народа.

Об этом глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу РБК, комментируя вопрос об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна и его сына – Седрака Кочаряна.

27 августа суд принял решение об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна. Днем ранее был арестован его старший сын Седрак Кочарян.

"Позиция нашего МИД заключается в том, что мы исходим из интересов армянского народа. Видим, как его интересы на протяжении веков были переплетены с интересами нашего народа. Всегда, долгие периоды времени мы были вместе, солидарны друг с другом, Россия не раз выручала армянский народ и армянское руководство в тяжелых ситуациях. Эти интересы должны, конечно, доминировать. Сейчас нынешние представители власти в Ереване руководствуются другими задачами", – заметил Лавров.

Он также обратил внимание на тот факт, что, помимо Кочаряна, под следствием находится и другой экс-президент Армении – Серж Саргсян.

Как отметил российский министр, Ереван продекларировал цель ориентации на Европейский союз, принят закон о начале процесса вступления в ЕС.

"Но, когда страны Евразийского экономического союза (они встречались в мае с.г. на саммите) выпустили заявление с призывом к армянскому руководству провести референдум, определиться, они хотят быть в ЕС или остаться в ЕАЭС (По-моему, это совершенно оправданная просьба. Нормы одной организации несовместимы с другой организацией. Об этом уже много раз говорилось), премьер-министр Армении Пашинян сказал, что, когда придет время, он определится. Что значит, "когда придет время", если ты принял закон о начале вступления Армении в Евросоюз?" – сказал Лавров.

По его словам, заявления Пашиняна о том, что о референдуме по вступлению республики в ЕС можно будет говорить лишь после подачи заявки и подготовки "дорожной карты", свидетельствуют о его "не очень большом доверии" к народу.

Напомним, 25 августа правоохранители провели обыски в доме Роберта Кочаряна и его сына Левона, а также в компаниях, принадлежащих семье экс-президента. Впоследствии Роберт Кочарян и его старший сын Седрак были арестованы.

Экс-президенту предъявлены обвинения по делу о незаконном приобретении имущества. По версии следствия, в период нахождения на посту главы государства Кочарян в сговоре с другими лицами и с использованием служебного положения приобрел ряд объектов общественного и экономического значения по цене ниже рыночной.

Источник: Sputnik Армения

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