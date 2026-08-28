Название озера Онтарио появилось задолго до Декларации независимости США: Карни - Трампу

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что озеро Онтарио сохранит свое название, несмотря на желание президента США Дональда Трампа изменить его на "Америка".

Накануне Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка". Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. На его берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио. Переименованию предшествовали торговые разногласия США с провинцией и Канадой в целом.

"Этому названию уже более 400 лет. Оно появилось задолго до образования Канадской конфедерации и принятия Декларации независимости США", – написал Карни в соцсети Х.

По его словам, в Канаде осознают, что "Америка меняется".

"Меняются торговые связи, внешняя политика, национальные памятники и даже гидронимы. Канадцы же знают, что называть вещи своими именами – значит называть это озеро Онтарио. Так было, так есть и так будет всегда", – подчеркнул премьер.

По его словам, название озера происходит от слова народа вендат, которое означает "озеро красивое, озеро большое".

Судя по всему, на этом американский лидер не собирается останавливаться.

"У нас уже есть залив и озеро, теперь нам нужен только океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического и/или Тихого океана. Может быть, оно немного изменится", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Напомним, Трамп ранее "переименовал" Ормузский пролив в "Американский пролив".