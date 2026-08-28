Глава МИД Ирана допустил возвращение к переговорам с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что возвращение к переговорному процессу с США еще возможно, но для этого Вашингтон должен отказаться от давления.

"Вернуть дипломатию в конструктивное русло вполне реально. Для этого США должны осознать один простой факт: давление не работает", - написал он в Х. Арагчи призвал американскую администрацию вести диалог с уважением, признавать права Ирана и соблюдать свои обязательства.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что вашингтонская администрация сейчас не заинтересована в проведении консультаций и встреч с властями Ирана.

Источник: ТАСС