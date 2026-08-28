Непал отказался от помощи иностранных спасателей после наводнения

Правительство Непала отклонило предложения ряда стран направить поисково-спасательные группы для помощи в поисках пропавших после наводнения в Бхоте-Коши, сообщает The Kathmandu Post.

Власти считают, что армия и полиция страны способны самостоятельно провести поиски. На решение Непала повлиял опыт землетрясения 2015 года, когда большое число иностранных спасателей осложнило координацию спасательных работ.

Предложения о помощи поступили от Индии, Китая, США, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Шри-Ланки и Бангладеш. Вместо того чтобы привлекать иностранных спасателей к поискам, Непал рассчитывает получить финансовую помощь через единый механизм.

США, Великобритания и Всемирный банк уже объявили о финансовой поддержке Непала. Индия направила в Катманду более 47,5 т гуманитарной помощи.

После наводнения пропавшими без вести числятся 517 иностранцев. Для помощи пострадавшим и координации поисков Министерство иностранных дел Непала создало группу экстренного реагирования.

Источник: РБК