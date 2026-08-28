В Непале оценили сумму ущерба от наводнения

Министр финансов Непала Сварним Вагле заявил, что сумма ущерба от наводнения может составить как минимум несколько миллиардов долларов.

«В совокупности, я думаю, что общий объем потерь и ущерба, когда их окончательно подсчитают примерно через неделю, составит как минимум несколько миллиардов долларов», — заявил министр в интервью агентству Блумберг.

Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Бхоте-Коши в среду. Причинами крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. Геологическая служба США (USGS) в четверг сообщила, что сейсмические колебания были вызваны сходом ледника, а не подземными толчками. По последним данным, число жертв наводнения в Непале достигло 475.

Источник: РИА Новости