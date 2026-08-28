Еврокомиссия представит реформу политики расширения ЕС

Еврокомиссия разработала и представит в сентябре масштабную реформу политики расширения Евросоюза, которая включает отмену права вето стран-членов на прием в Евросоюз новых государств.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Еврокомиссия готовится к глубокой реформе процесса расширения ЕС. Она представит свои предложения странам ЕС и Европарламенту в конце сентября. Проект включает все - от пересмотра необходимых для приема в ЕС реформ до использования квалифицированного большинства при принятии решений вместо принципа единогласия, чтобы избегать блокировок", - отмечает агентство.