Отказ ТВ Канады признать события 11 сентября терактом посчитали в США оскорблением

Отказ канадской национальной общественной телерадиовещательной компании CBC называть события 11 сентября 2001 года терактом является оскорблением и недопустимым искажением истории.

Об этом заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател.

"Любая организация в Канаде, которая публично не откажется от искажения истории и оскорбления памяти погибших во время крупнейшего теракта в истории США, больше не будет партнером для ФБР. <...> Жертвы никогда не будут забыты", - написал Пател в X.

Ранее газета National Post сообщила, что канадская телерадиовещательная компания CBC направила сотрудникам служебное предписание, в котором рекомендовалось не называть события 11 сентября терактом. Пресс-служба CBC указала, что предписание было напоминанием о редакционном стандарте телеканала, а не попыткой переосмыслить произошедшее.