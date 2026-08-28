В Казахстане восстановлена добыча нефти после снижения из-за атак на КТК

Казахстан в настоящее время восстановил до стабильных уровней добычу нефти, сниженную ранее из-за инцидентов на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Как сообщили в министерстве энергетики, на текущий момент добыча нефти в стране сохраняется на стабильном уровне и снижения объемов нефти не наблюдается.

В ведомстве напомнили, что в июле "добыча нефти на крупных месторождениях была ниже планов вследствие приостановки отгрузок на КТК".

Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. Так, в период с 17 по 20 июля были атакованы танкеры Nelsa, Asia, Nissos Ios и Nordic Zenith. 20 июля консорциум сообщил об остановке отгрузок нефти на морском терминале, а позже был вынужден приостановить и прием нефти в систему. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти.

27 июля Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск и отгрузок на морском терминале.

30 июля КТК вновь приостановил отгрузки после того, как во время погрузки был атакован и загорелся танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов, грузоотправителем которого был ТОО "Тенгизшевройл".

Тогда же в 6 морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер Marathi под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.

Во вторник глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что Казахстану придется скорректировать в сторону снижения план по добыче нефти на 2026 год - с 98 млн тонн до 96 млн тонн из-за сбоев в отгрузке нефти в систему КТК. По словам министра, из-за инцидентов на КТК в январе и июле Казахстан потерял 3,5 млн тонн в нефтедобыче.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 млн тонн, при этом более 75% приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год - 72 млн тонн нефти.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами компании являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Источник: Интерфакс