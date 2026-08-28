 В Казахстане восстановлена добыча нефти после снижения из-за атак на КТК | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Казахстане восстановлена добыча нефти после снижения из-за атак на КТК

First News Media13:05 - Сегодня
В Казахстане восстановлена добыча нефти после снижения из-за атак на КТК

Казахстан в настоящее время восстановил до стабильных уровней добычу нефти, сниженную ранее из-за инцидентов на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

Как сообщили в министерстве энергетики, на текущий момент добыча нефти в стране сохраняется на стабильном уровне и снижения объемов нефти не наблюдается.

В ведомстве напомнили, что в июле "добыча нефти на крупных месторождениях была ниже планов вследствие приостановки отгрузок на КТК".

Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. Так, в период с 17 по 20 июля были атакованы танкеры Nelsa, Asia, Nissos Ios и Nordic Zenith. 20 июля консорциум сообщил об остановке отгрузок нефти на морском терминале, а позже был вынужден приостановить и прием нефти в систему. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти.

27 июля Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск и отгрузок на морском терминале.

30 июля КТК вновь приостановил отгрузки после того, как во время погрузки был атакован и загорелся танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов, грузоотправителем которого был ТОО "Тенгизшевройл".

Тогда же в 6 морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер Marathi под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.

Во вторник глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что Казахстану придется скорректировать в сторону снижения план по добыче нефти на 2026 год - с 98 млн тонн до 96 млн тонн из-за сбоев в отгрузке нефти в систему КТК. По словам министра, из-за инцидентов на КТК в январе и июле Казахстан потерял 3,5 млн тонн в нефтедобыче.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 млн тонн, при этом более 75% приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год - 72 млн тонн нефти.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами компании являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Источник: Интерфакс

Поделиться:
391

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается сильный ветер 

Мнение

Точка невозврата: Политический демонтаж Армении

Общество

Киберполиция пресекла деятельность организаторов незаконных онлайн-казино - ...

Политика

Азербайджан включил Иран в перечень стран с военными рисками для дипломатов

В мире

Глава ООН призвал TikTok и YouTube последовать примеру Meta по защите детей

У границы Китая и Непала возникла угроза нового наводнения

Трамп об Ормузе: «Этот чёртов пролив открыт»

Число жертв наводнения в Непале продолжает расти - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Мощное землетрясение в Японии: сработала национальная система оповещения

Принц Гарри и Меган Маркл планируют временно вернуться в Великобританию

Число погибших из-за наводнения в Непале возросло до 157 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп назвал Ормузский пролив американской территорией

Последние новости

Точка невозврата: Политический демонтаж Армении

Сегодня, 16:13

Глава ООН призвал TikTok и YouTube последовать примеру Meta по защите детей

Сегодня, 16:03

В БГУ заявили о росте кибермошенничества и фишинговых атак против сотрудников

Сегодня, 15:58

У границы Китая и Непала возникла угроза нового наводнения

Сегодня, 15:55

Киберполиция пресекла деятельность организаторов незаконных онлайн-казино - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Трамп об Ормузе: «Этот чёртов пролив открыт»

Сегодня, 15:35

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге все-таки состоится 

Сегодня, 15:20

Число жертв наводнения в Непале продолжает расти - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:18

Азербайджан включил Иран в перечень стран с военными рисками для дипломатов

Сегодня, 15:08

Швеция направит в Финляндию истребители и корабли для патрулирования границы с РФ

Сегодня, 15:05

Новый король Норвегии взял себе официальное имя Хокон VIII

Сегодня, 15:00

В Австралии по всей стране легализовали добровольную эвтаназию

Сегодня, 14:34

Российский суд заочно осудил Алексея Арестовича

Сегодня, 14:25

Нигяр Фархад освободили после допроса

Сегодня, 14:12

Песков заявил, что мирные переговоры по Украине находятся на паузе

Сегодня, 14:02

Убийство на рынке в Гяндже: задержан сын погибшей 64-летней женщины - ФОТО

Сегодня, 13:49

Реконструкция ж/д моста в Хырдалане: как изменится график движения поездов - ВИДЕО

Сегодня, 13:42

Расследуются обстоятельства смерти переводчика Зии Мурадова - Генпрокуратура

Сегодня, 13:36

Погода на субботу: В Баку ожидается сильный ветер 

Сегодня, 13:28

В Союзе кинематографистов Азербайджана произошли кадровые изменения

Сегодня, 13:10
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10