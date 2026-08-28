Королем Норвегии стал сын Харальда Хокон

Королем Норвегии после смерти Харальда V автоматически становится его сын Хокон, он выберет имя и примет присягу позже, сообщает телерадиокомпания NRK.

Харальд скончался в пятницу в возрасте 89 лет.

"В королевстве Норвегия всегда правит монарх. После смерти короля его наследник автоматически занимает престол", — говорится в сообщении.

Как уточняет NRK, в ближайшее время будет созвано внеочередное заседание кабинета министров, на котором новый король впервые встретится с правительством в качестве главы государства.

"На внеочередном заседании кабинета министров новый король официально сообщает правительству о смерти короля Харальда, о том, что он вступил на престол, и о том, какое королевское имя и девиз он принял", — сообщает телерадиокомпания.

Новый король примет присягу позже в Стортинге (парламенте). Как уточняет NRK, вероятно, это произойдет через несколько дней после смерти Харальда.

Одновременно со смертью Харальда и наследованием престола его сыном Хоконом новой кронпринцессой стала принцесса Ингрид, дочь Хокона.