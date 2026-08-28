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В Союзе кинематографистов Азербайджана произошли кадровые изменения

Феликс Вишневецкий13:10 - Сегодня
В Союзе кинематографистов Азербайджана произошли кадровые изменения

Народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова станет единственным кандидатом на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана (СКА). 

Народная артистка Шафига Мамедова станет единственным кандидатом на пост председателя СКА на предстоящем съезде организации - соответствующее решение было принято сегодня, 28 августа, на заседании правления СКА, сообщает 1news.az со ссылкой на Real TV. 

Согласно решению, после смерти бывшего председателя СКА, народного артиста Расима Балаева, в управлении организацией образовался вакуум. В связи с этим временное исполнение обязанностей председателя СКА возложено на секретаря правления, народную артистку Ш.Мамедову.

Кроме того, Шафига Мамедова единогласно избрана единственным кандидатом, который будет выдвинут на должность председателя Союза на съезде.

Также на заседании было принято решение об освобождении Али Исы Джаббарова от должности секретаря правления и лишении его членства в СКА - отмечается, что это решение было принято на основании его собственного заявления.

В ходе заседания также было принято решение о проведении съезда СКА, который состоится в первой половине сентября в кратчайшие сроки. В его повестку включен вопрос избрания председателя СКА - согласно решению правления, единственным кандидатом на эту должность выдвинута Шафига Мамедова.

Напомним, 26 мая в Азербайджане состоялось заседание правления СКА, по итогам которого новым председателем организации был избран Али Иса Джаббаров, однако юридического оформления этого решения не состоялось.

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Союза кинематографистов Азербайджана

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