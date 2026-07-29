В Союзе кинематографистов Азербайджана заявили о новом витке кризиса

21 июля секретари Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) сделали совместное заявление, в котором рассказали о кризисе в организации.

Ранее СКА анонсировал, что в целях обсуждения кризисной ситуации, сложившейся в союзе, а также определения даты проведения Конференции заседание Правления состоится 30 июля 2026 года в 15:00 в здании СКА.

Однако сегодня исполнительный секретарь Али Иса Джаббаров сделал на своей странице в социальной сети Facebook следующее заявление: «Предпринимаются попытки под надуманными предлогами сорвать проведение назначенного на завтра заседания Правления СКА, не допустив необходимого числа его участников. Организация оказалась перед реальной угрозой ликвидации».

Напомним, что 26 мая в Азербайджане состоялось заседание СКА, по итогам которого новым председателем организации был избран Али Иса Джаббаров, однако юридического оформления не состоялось. В данный момент А. И. Джаббаров занимает в СКА должность исполнительного секретаря.