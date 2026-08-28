Реконструкция ж/д моста в Хырдалане: как изменится график движения поездов - ВИДЕО

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) приступило к реконструкции железнодорожного моста в рамках обновления инфраструктуры на участке Хырдалан - Баладжары.

Как сообщили в ЗАО, в связи с началом восстановительных работ на мосту в график движения пригородных поездов внесены временные изменения, передает 1news.az.

Так, из-за изменения скорости и направления движения на участке Хырдалан - Баку время поездов в пути временно увеличилось. Наряду с этим ежедневное количество рейсов пригородных поездов было увеличено с 84 до 90.

Отмечается, что после завершения реконструкции моста скоростной режим на данном направлении будет повышен, а график движения поездов - соответствующим образом отрегулирован. Вместе с тем возобновится пассажироперевозка по линии Хырдалан - Сумгайыт.

Полное восстановление прежнего движения планируется вскоре после начала учебного года.