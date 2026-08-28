Российский суд заочно осудил Алексея Арестовича

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, признав его виновным «в призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии».

"По совокупности преступлений Арестовичу окончательно назначено наказание виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока - в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на срок 4 года", - говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

По сообщению Генеральной прокуратуры России, Арестович признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей») и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

По данным Генпрокуратуры РФ, установлено, что 17 марта 2022 года Арестович, который на тот момент был внештатным советником офиса президента Украины, опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях и на видеохостинге видеообращение, в котором «призвал к террористической деятельности путем уничтожения железных дорог, используемых для перемещения и снабжения российских войск». Кроме того, 8 апреля 2022 года Арестович разместил в сети публикацию, «содержащую заведомо ложные сведения о якобы имевшем место факте обстрела военнослужащими ВС РФ железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли не менее 33 человек, еще порядка 100 мирных жителей получили ранения».

Уголовное дело рассматривалось заочно, поскольку «следствием приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Арестовича, однако реальная возможность его участия отсутствует, он скрывается за пределами Российской Федерации и объявлен в международный розыск».

Государственное обвинение в суде поддержано представителем Генпрокуратуры России.

Источник: ТАСС