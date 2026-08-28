В Австралии по всей стране легализовали добровольную эвтаназию

Добровольная эвтаназия стала законной на всей территории Австралии после принятия закона о легализации данной процедуры последним регионом страны, где она была запрещена.

Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

Согласно новому закону парламента Северной территории Австралии, любой человек, страдающий от неизлечимого заболевания, которое может привести к смерти в течение 12 месяцев, сможет запросить проведение процедуры. Медицинским работникам будет запрещено самостоятельно поднимать тему добровольной эвтаназии с пациентами.

Северная территория была первым регионом страны, легализовавшей добровольную эвтаназию в 1995 году.

Однако этот закон был отменен через два года после запрета федерального правительства.

Источник: ТАСС