Швеция направит в Финляндию истребители и корабли для патрулирования границы с РФ

Вооружённые силы Швеции в ближайшем будущем направят в Финляндию истребители Gripen и военные корабли для патрулирования опасных районов вдоль финско-российской границы, сообщил в пятницу шведский общественный вещатель SVT.

Издание также не исключает, что может возникнуть потребность в отправке осенью противодроновых подразделений. SVT отмечает, что шведское правительство приняло решение о военной поддержке по просьбе Финляндии.

«Сотрудничество со Швецией дополнит национальные усилия Финляндии. Таким образом, страны несут ответственность за безопасность своей непосредственной территории и восточной границы НАТО», — говорится в пресс-релизе министерства обороны Финляндии в пятницу.

«Авиационное и морское сотрудничество уже является неотъемлемой частью нашего двустороннего и северного сотрудничества. Естественно, что теперь мы развиваем его через сотрудничество в области территориального наблюдения и защиты целостности территории», — приводятся слова министра обороны Финляндии Антти Хакканена.

Источник: Интерфакс