Трамп об Ормузе: «Этот чёртов пролив открыт»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт.

«Этот чёртов пролив открыт. Ответ Ирана был очень сдержанным. Они не хотят, чтобы мы снова нанесли по ним удар. Вот и весь расклад. Всё остальное не имеет значения», — сказал Трамп в интервью Axios.

Ранее глава Центрального командования США (CENTCOM) Брэд Купер заявил в видеообращении, что «международно признанные морские маршруты в проливе свободны от иранских морских мин», назвав это достижение «важной вехой».