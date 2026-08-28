Ереван обсуждает с ЕЭАС устранение препятствий

Вице-премьер Армении Мгер Григорян и министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Александр Субботин на встрече в Ереване обсудили вопросы технического регулирования в рамках ЕАЭС и устранения препятствий, сообщило правительство Армении.

"На встрече обсуждены вопросы технического регулирования в рамках ЕАЭС, сотрудничества в сфере регулирования, стандартизации оценки соответствия, проводимых работ в направлении устранения технических препятствий", - сказано в пресс-релизе.

Григорян и Субботин обменялись мнениями вокруг существующих проблем и их решений, наметили направления дальнейшего сотрудничества.

Примечательно, что встреча состоялась на фоне введенных Россией ограничений на некоторые товары из Армении. Эти ограничения последовательно коснулись цветов, овощей, ягод, фруктов, винограда, картофеля и сухофруктов, а с 12 июня — практически всей продукции растительного происхождения, за исключением консервированной. Ограничения также были введены на поставки рыбной продукции с армянских предприятий.

Россельхознадзор объясняет принятые меры выявленными нарушениями фитосанитарных и ветеринарно-санитарных требований. Россия при этом остается основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции — на нее приходится более 90% соответствующего экспорта.

Источник: Sputnik Армения