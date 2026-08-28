Из венского музея похитили ожерелье с 673 бриллиантами

Из Музея прикладного искусства в Вене было похищено редкое бриллиантовое ожерелье, принадлежавшее египетской королевской семье.

Как сообщили правоохранительные органы, мужчины вошли в музей около двух часов дня по местному времени, представившись обычными посетителями.

Через некоторое время они подошли к одной из витрин, разбили защитное стекло и забрали находившееся внутри ожерелье. После этого подозреваемые покинули музей и скрылись.

На момент происшествия в выставочном зале находились другие посетители, поэтому кража произошла на глазах у нескольких свидетелей. Следствие считает, что преступники могли заранее выбрать конкретный экспонат и изучить обстановку перед совершением преступления.

Похищенное украшение изготовлено из платины и украшено 673 бриллиантами общей массой более 200 каратов. Оно было создано по заказу египетской королевской семьи и связано с одним из наиболее известных событий в истории египетской монархии.

В 1939 году ожерелье надела королева Египта Назли во время свадьбы своей дочери, принцессы Фавзии. Ее супругом стал наследный принц Ирана Мохаммед Реза Пехлеви, который позднее занял иранский престол и стал шахом страны.

История украшения продолжилась спустя десятилетия. В 2015 году ожерелье было выставлено на торги в Нью-Йорке и, согласно данным аукционного дома Sotheby’s, продано почти за 4,3 миллиона долларов. После этого оно стало одним из наиболее ценных исторических ювелирных изделий, связанных с египетской королевской семьей. К расследованию подключено подразделение Федерального ведомства уголовной полиции Австрии, специализирующееся на преступлениях против культурного наследия. В центре Вены после кражи были задействованы многочисленные сотрудники экстренных служб.

На экспозиции представлены около 500 предметов декоративно-прикладного искусства и ювелирных изделий. В ее составе находятся более 300 произведений французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels, а также свыше 200 экспонатов из собственной коллекции Музея прикладного искусства.