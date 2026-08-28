Новый постоянный представитель Азербайджана в ЮНЕСКО вручил верительные грамоты гендиректору

Новый постоянный представитель Азербайджанской Республики в ЮНЕСКО Фахраддин Исмаилов вручил свои верительные грамоты Генеральному директору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире ЮНЕСКО, обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и организацией. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления отношений в различных направлениях.

На встрече Фахраддин Исмаилов проинформировал о подготовительном процессе к VII Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку с 27 по 29 октября. Посол отметил важность тесного сотрудничества и совместных усилий Азербайджана и ЮНЕСКО для проведения форума на высоком уровне.

Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Встреча демонстрирует сохраняющийся взаимный интерес к развитию сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО.