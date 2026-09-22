Дзюдоисты Азербайджана завоевали еще 2 золота на чемпионате мира среди ветеранов ФОТО

В актив сборной Азербайджана добавлено еще 2 золотые медали на проходящем в Сараево чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в возрастной категории M5 Бабек Гаджиев (до 60 кг) и Мовлуд Миралиев (до 100 кг), завершив победой все свои встречи, завоевали звания чемпионов мира.

Оба дзюдоиста в четвертый раз в своей карьере стали обладателями золотой медали мундиаля среди ветеранов.

Ранее Мамедали Мехдиев (до 100 кг) завоевал «золото», а Абульфат Исмаилов (до 60 кг), Махир Аббасов (до 81 кг), Джошгун Абдуллаев (до 90 кг), Шихраджаб Шихмурадов и Ахмед Мамедов (оба - до 73 кг) и Анар Агаев (до 90 кг) удостоились бронзовых наград.

Таким образом, количество завоеванных азербайджанской командой на чемпионате мира медалей достигло 9 (3 золотые и 6 бронзовых). Наша сборная в настоящее время расположилась на 6-й строчке среди 65 стран.