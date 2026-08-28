Председатель Милли Меджлиса: Геополитическая напряженность препятствует развитию и углубляет неравенство

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила с видеообращением к проходящей в Пномпене (Королевство Камбоджа) Второй межпарламентской конференции спикеров, посвященной теме «Солидарность во имя мира и общего процветания: укрепление международного права и мирное урегулирование конфликтов».

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в обращении Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что Межпарламентская конференция спикеров – молодая парламентская организация, созданная в 2025 году, – продолжит развиваться как открытая и эффективная платформа для лидеров парламентов. Она отметила, что эта организация может внести эффективный вклад в развитие парламентской дипломатии и в достижение целей, лежащих в основе данной конференции: мир, уважение к международному праву, мирное урегулирование конфликтов и общее процветание.

Спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что упомянутые цели особенно актуальны сегодня. Вооруженные конфликты, геополитическая напряженность и гуманитарные кризисы ставят под угрозу человеческие жизни, препятствуют развитию и усугубляют неравенство. Ни одна страна не может обеспечить устойчивый мир в одиночку, и ни одно общество не может процветать в изоляции.

Отметив, что мир должен быть основан на международном праве, председатель Милли Меджлиса заявила о необходимости неукоснительного соблюдения принципов Устава Организации Объединенных Наций и разрешения споров путем диалога, переговоров и других мирных средств.

В видеообращении Сахиба Гафарова коснулась практической ответственности парламентов в этом процессе и выразила уверенность в том, что парламентская дипломатия способна снизить напряженность, укрепить доверие и способствовать мирному урегулированию споров. Она пожелала успехов участникам мероприятия.