Моджтаба Хаменеи выступил с обращением по случаю Недели правительства

Несмотря на военные удары США и Израиля и введенные ими ограничения, Иран продолжает уделять внимание социальному благосостоянию и проводить соответствующие реформы.

Об этом говорится в обращении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи по случаю Недели правительства.

«Я твердо заявляю: запрещено совершать любые действия, наносящие ущерб социальной сплоченности», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте Хаменеи.

После публикации обращения верховного лидера президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на своей странице в социальной сети X, что все поручения будут выполнены, а Исламская Республика продолжит развиваться.