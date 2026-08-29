В турецком Фетхие сильный лесной пожар приблизился к жилым районам - ВИДЕО

В районе Карагедик города Фетхие (провинция Мугла) вечером 28 августа произошёл лесной пожар. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и достигло жилых районов.

По данным турецких СМИ, огонь подошёл к домам, часть которых была эвакуирована. Также был эвакуирован дом престарелых Фетхие.

На месте работают пожарные и сотрудники лесного хозяйства. Пожар тушат с земли и с воздуха. Позже Управление лесного хозяйства Турции сообщило, что возгорание в Фетхие удалось в значительной степени взять под контроль, однако работы по полной ликвидации пожара продолжаются.