Масуд Пезешкиан: мы можем вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень

В настоящее время созданы условия для вывода отношений Ирана с Азербайджаном на новый уровень.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью IRIB.

"В настоящее время созданы все условия для вывода наших отношений на новый уровень и подписания важных соглашений с Азербайджаном, Саудовской Аравией, Турцией, ОАЭ, Катаром, Оманом, Египтом и Туркменистаном", - сказал он.

По словам Пезешкиана, язык силы не дает никаких результатов, поскольку другая сторона отвечает тем же: "Мы отдаем приоритет политике диалога и добрососедства в регионе".

Он также коснулся напряженности вокруг Ормузского пролива в отношениях с США:

"Если США выполнят взятые на себя обязательства в рамках Исламабадского меморандума, мы готовы открыть Ормузский пролив для судоходства. Однако для этого Вашингтон должен прекратить морскую блокаду, отменить санкции и разблокировать принадлежащие Ирану замороженные средства.

В то же время для обеспечения региональной стабильности необходимо прекращение нападений Израиля на Ливан. В соответствии с достигнутыми с Оманом договоренностями восстановление судоходства возможно только в рамках установленного нами механизма регулирования".