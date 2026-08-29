Наводнение в Непале: 616 погибших и почти 2 тысячи пропавших без вести

Число погибших в результате разрушительного внезапного наводнения в Непале, произошедшего в среду, достигло 616 человек, сообщает BBC News со ссылкой на полицию.

Еще как минимум семь человек погибли в Тибете, 554 числятся пропавшими без вести.

По данным непальского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в стране без вести пропали не менее 1924 человек. Среди них как минимум 517 иностранных граждан. При этом данные разных ведомств существенно различаются и продолжают быстро меняться.

По словам местных чиновников, мощную волну наводнения вызвал обвал ледника. Поток воды прошел через населенные пункты, разрушая дома и дороги, а также уничтожил важный пограничный переход между Непалом и Тибетом.