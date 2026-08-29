Трамп заявил о переходе под контроль США нефтяных резервов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении с Венесуэлой соглашения, предусматривающего переход под контроль США более 65 млрд баррелей из подтвержденных нефтяных резервов страны.

Как передает 1news.az, об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, соглашение стало «крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории». Он отметил, что по его распоряжению госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет совместно с уполномоченной президентом Венесуэлы Делси Родригес и представителями частного бизнеса обеспечили переход нефтяных резервов под контроль США.

Трамп подчеркнул, что американским налогоплательщикам не придется нести расходы в связи с заключением сделки.

По его словам, благодаря соглашению США более чем вдвое увеличат собственные запасы нефти, что позволит существенно снизить стоимость бензина в стране.