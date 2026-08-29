Украина установила рекорд по ударам по российским НПЗ

Вооружённые силы Украины в августе нанесли уже 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам — это рекордное число за один календарный месяц, подсчитал Bloomberg.

Ранее максимальные показатели фиксировались в мае (17 атак) и июле (18).

В результате цены на бензин с середины августа вновь пошли вверх после краткой стабилизации, а на автозаправках появились длинные очереди — в том числе в Москве, снабжению которой власти отдают приоритет.

С начала месяца остановились шесть крупнейших НПЗ, последним стал «Лукойл» — предприятие «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). По данным Reuters, с его учётом у компании перестали работать все основные заводы.

По информации EA Analytics, нефтепереработка в России в августе упала до 3,8 млн баррелей в сутки — минимального уровня более чем за 20 лет. Для сравнения: в предыдущие годы в этот период, когда спрос традиционно повышен из-за отпусков и уборки урожая, перерабатывалось 5,3–5,5 млн баррелей.

Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые три недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал Bloomberg знакомый с данными человек. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введённому в начале лета запрету на экспорт.