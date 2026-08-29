Азербайджан станет частью цифрового пространства почти в миллиард человек

Азербайджан вошел в число восьми государств, кандидатуры которых одобрены для вступления в Организацию цифрового сотрудничества (Digital Cooperation Organization — DCO).

Как сообщили 1news.az в организации, Совет DCO одобрил кандидатуры Азербайджана, Албании, Казахстана, Кении, Ливана, Палестины, Сирии и Замбии. В результате возможного расширения число государств-членов организации увеличится с 16 до 24, а совокупное население представленных в ней стран приблизится к 980 миллионам человек.

Для Азербайджана потенциальное членство в DCO означает подключение к международной площадке, на которой формируются подходы к ключевым вопросам современной цифровой экономики — регулированию искусственного интеллекта, трансграничным потокам данных, развитию цифровой инфраструктуры и электронной торговли.

Расширение DCO имеет для Азербайджана и важное географическое значение. В организации особо отмечают, что нынешний этап расширения впервые охватывает Кавказ и Центральную Азию.

В DCO называют эти регионы одними из наиболее динамично развивающихся цифровых пространств Евразии.

Генеральный секретарь DCO Дима аль-Яхья подчеркнула, что государства стремятся присоединиться к организации по вполне практической причине: именно сейчас определяются будущие правила цифровой экономики в сферах данных, искусственного интеллекта и трансграничной торговли.

По ее словам, участие в подобных международных механизмах дает странам возможность не просто следовать уже установленным правилам, а участвовать в их формировании, укрепляя тем самым свой цифровой суверенитет.

При этом одобрение кандидатуры Азербайджана пока не означает автоматического получения статуса полноправного члена DCO. Решение Совета организации запускает официальную процедуру присоединения. Членство вступит в силу после завершения Азербайджаном необходимых внутригосударственных процедур и передачи соответствующего документа о присоединении в соответствии с учредительными актами DCO.

В случае завершения процесса Азербайджан сможет участвовать в программах DCO, охватывающих разработку цифровой политики, цифровую общественную инфраструктуру, регулирование искусственного интеллекта, подготовку кадров, развитие стартап-экосистем, трансграничный обмен данными и оценку цифровой экономики.

Отметим, что организация цифрового сотрудничества была создана в 2020 году. Сегодня она объединяет 16 государств с совокупным ВВП около 3,5 трлн долларов и рынком более чем в 800 млн человек.