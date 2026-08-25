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Стало известно, по какой статье обвиняется Серж Саргсян - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:20 - Сегодня
Стало известно, по какой статье обвиняется Серж Саргсян - ОБНОВЛЕНО

В рамках уголовного производства, инициированного в отношении второго президента Роберта Кочаряна в Антикоррупционном комитете, обвинение предъявлено также бывшему президенту Сержу Саргсяну по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА, принятого 18 апреля 2003 года (соответствует пункту 5 части 2 статьи 441 действующего Уголовного кодекса — злоупотребление должностным лицом властными или служебными полномочиями либо обусловленным ими влиянием, либо превышение полномочий). 

Об этом Новости Армении - NEWS.am сообщили в Антикоррупционном комитете РА.

Ранее Генеральная прокуратура распространила пространное сообщение, в котором, в частности, отмечалось:

«Прокурор 24 августа 2026 года возбудил публичное уголовное преследование в отношении второго президента Республики Армения Р. К. (Роберт Кочарян — ред.) за злоупотребление должностными полномочиями (3 эпизода), получение взятки в особо крупном размере (2 эпизода) и отмывание денег в особо крупном размере (4 эпизода).

Прокурор возбудил публичное уголовное преследование также в отношении еще 9 лиц, среди которых сын второго президента РА Р. К. — С. К. (Седрак Кочарян), бывший министр обороны РА С. С. (Серж Саргсян), бывший премьер-министр РА А. М. (Андраник Маргарян), бывший мэр Еревана Г. Б. (Гагик Бегларян), участник ООО «Локал Дивелоперз» С. М. (Самвел Майрапетян), а также А. О. (Арамайис Ворсканян), занимавший должность директора хозяйства особняков Конда и руководивший осуществлявшим строительную деятельность ООО «Айгедзор», жена А. О. и две его дочери.

Сегодня утром около 07:00 правоохранители ворвались в дом депутата НС Левона Кочаряна, а Роберта Кочаряна следственные органы доставили в Антикоррупционный комитет. Позже стало известно, что Роберт Кочарян и его старший сын Седрак Кочарян задержаны.

Кроме того, ранним утром налоговые органы опечатали ереванский офис компании Toyota. 

В рамках уголовного производства следственные и процессуальные действия проводятся в клубе Orange Fitness и развлекательном центре Play City, а также в квартирах директоров. В этих компаниях семья Кочарянов имеет доли.

14:32

Экс-президент Армении Серж Саргсян является фигурантом дела другого бывшего главы государства — Роберта Кочаряна.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру РА.

Кроме Кочаряна уголовные дела возбуждены против еще девяти человек: его сына Седрака Кочаряна, бывшего министра обороны Сержа Саргсяна (в 2008-2018 гг. был президентом Армении), бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна (скончался в 2007 году), бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна, представителя компании "Локал Девелоперс", руководителя строительной компании "Айгедзор", его жены и двух дочерей.

14:16

Третий президент Армении Серж Саргсян находится в Комитете по борьбе с коррупцией.

Как сообщают армянские телеграм-каналы, Саргсян заявил журналистам у здания Комитета по борьбе с коррупцией, что пока ему ничего не известно.

По их сообщению, помимо Роберта Кочаряна, уголовное преследование возбуждено ещё в отношении 9 человек, среди которых:

▪️ Седрак Кочарян,

▪️ Серж Саргсян,

▪️ Андраник Маргарян,

▪️ Гагик Бегларян,

▪️ Самвел Майрапетян.

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