Китайского чиновника приговорили к смертной казни за миллионные взятки

Суд приговорил к смертной казни с отсрочкой бывшего секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Хубэй Цзян Чаоляна за взятки на сумму более 746 млн юаней ($111 млн).

Как передает ТАСС, об этом говорится в постановлении Народного суда средней ступени города Нанкин.

Суд вынес чиновнику относительно мягкий приговор за сотрудничество со следствием. Через два года формальной отсрочки высшая мера наказания будет заменена на пожизненное заключение, если чиновник выполнит условия, установленные китайским законодательством. В Китае «смертная казнь с отсрочкой» не означает немедленного исполнения высшей меры.

С 1995 по 2025 год Цзян Чаолян занимал несколько руководящих должностей в банках Китая, а также партийных структурах провинций Цзилинь и Хубэй.