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Общество

Власти Венеции остановили проект строительства мечети

First News Media09:45 - Сегодня
Власти Венеции остановили проект строительства мечети

В пригороде Венеции отказались от планов строительства мечети, несмотря на то что представители бенгальской общины уже приобрели участок примерно за 1,5 миллиона евро.

Городские власти сочли, что для появления нового мусульманского религиозного центра «время пока не пришло», сообщает VeneziaToday.

Мечеть планировалось построить в Местре — материковой части Венеции, где проживает многочисленная община выходцев из Бангладеш.

Инициатива, по данным издания, появилась еще при прежнем мэре Луиджи Бруньяро. Он предложил одному из наиболее известных представителей местной бенгальской диаспоры собрать деньги и подготовить проект религиозного центра. Необходимый план был представлен в 2025 году.

Подготовка продолжилась и на практическом уровне: группа горожан и инвесторов бенгальского происхождения приобрела предназначенную для строительства территорию. Сделка обошлась примерно в 1,5 миллиона евро.

Однако новый мэр Венеции Симоне Вентурини фактически поставил проект на паузу. В разговоре с журналистами он заявил, что город пока не готов к созданию такого места отправления культа.
Причем свои возражения Вентурини связал не столько с самим строительством, сколько с интеграцией бенгальской общины.

По мнению мэра, ее представителям необходимо лучше знать итальянский язык, соблюдать установленные правила и обеспечивать равное отношение к женщинам. Отдельно Вентурини затронул бытовую проблему, призвав членов общины прекратить оставлять мусор в непредназначенных для этого местах.

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